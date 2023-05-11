創高拉回好難受 台股將醞釀轉空!?

本週以來台股的走勢，有接續 4 月份殺盤，從多方控盤轉為空方控盤走勢的樣子，因此做多勢必要提高風險意識。回顧 4 月份，大約一連跌了 7 個交易日的行情，漲多題材股率先拉回，是開始出現明顯跌幅的區塊，當時候上櫃指數領先創高，而後上市指數緩慢的創下波段新高，經過幾天震盪後開始明顯回檔，同時國際電子股也出現明顯賣壓。

最近台股修正也是上櫃指數先行回檔，又是熟悉的強勢股先拉回，且蠻多都是一天創高後隔天就大跌的情況，在空方修正波的結構上，與前波急跌的行情很類似；且上櫃指數也領先跌破月線，後加權指數也跟進 (過去提過台股常常有中小型股先行表態，也就是會有上市跟進上櫃表現的情況)，因此上櫃先破月線後，撰文這天 5/11 上市指數也確實明顯跌破月線及季線支撐，所幸下跌還沒放量，是還可以再觀察幾天的型態。

而這兩波跌勢的主要差異，在於都是從強勢題材股回檔開始，不過 4 月那波修正後有明顯的反彈行情，對於行情看法就沒那麼悲觀，也因此筆者前段時間在 4541 晟田轉強後有分享其狀況，後續回檔修正後於 4 月底再度創波段新高。而這樣的機會會隨行情及投資氣氛不同而變化，本週來看就比較少相關的機會，也才會在開頭就提醒要留意現階段風險。

而晟田今收盤又恰巧回到了 4/28 向上跳空衝高的缺口位置，可以用他來判斷盤面強勢股是否還有短線壓回低接的機會；筆者上週分享的軍工概念股 5222 全訊，也是修正到了 4 月的整理區間位置，可觀察區間支撐力道。

另外，今天來聊聊筆者 3 月份談汽車板時有提過的 3715 定穎投控。

定穎產品以印刷電路板為主，當中含傳統硬板、高密度連結板、高階多層板厚銅板、內埋銅塊高散熱板及高頻微波板等，去年應用類別中以車用超過 6 成為大宗，其餘顯示面板佔 18%、儲存式裝置 8%、還有其餘電子產品影用。產品開發部分也是以成長性高的產業方向為主，包含物聯網、5G 通訊網路、高速儲存裝置、先進駕駛輔助系統、光達、電動車充電樁、航太 / 軍工等所印刷電路板，可見定穎相當容易搭上盤面話題。

定穎也指出 2023 年將充滿挑戰，電路板市值估小幅下滑，但輕型汽車全年銷量還是有機會達低雙位數年成長，筆者認為是可以審慎樂觀看待的企業。

對應前述提及目前台股結構，從定穎股價表現可以看到強勢股還有再創高機會，但短線上的賣壓轉重，定穎的創高也變成了一日行情，因此現階段一定要有逢高主動獲利了結入袋的想法，同時盡量少追價，拉回買也不用太急，靜待台股短線價量及籌碼修正完畢。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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