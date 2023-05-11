智邦Q1每股賺3.65元 任命石軍為新營收長

交換器大廠智邦 (2345-TW) 今 (11) 日公布第一季財報，稅後純益 20.37 億元，季減 13%、年增 58.26%，每股純益 3.65 元，並任命石軍為執行副總經理兼營收長 (Chief Revenue Officer)。

智邦第一季營收 196.85 億元，季減 11.3%、年增 25.15%，毛利率 21.9%，季減 0.3 個百分點、年增 2.95 個百分點，營益率 13.14%，季減 0.6 個百分點、年增 3.54 個百分點，稅後純益 20.37 億元，季減 13%、年增 58.26%，每股純益 3.65 元。

智邦今董事會也通過高層新人事案，任命石軍為執行副總經理兼營收長 (Chief Revenue Officer)，負責領導銷售和業務拓展團隊。此一人事案自即日起生效。

智邦執行長馬思睿表示，期待石軍帶領銷售和業務拓展團隊，加速智邦的技術與產品創新，擴大發展合作夥伴共生體系，為公司帶來增長動能。

智邦執行副總經理石軍表示，目前正處於由人工智慧驅動的快速變革時代，需要更強大的技術合作夥伴生態系統來推動協作創新，公司在 AI、高性能運算、可組合基礎設施和光纖互連等領域扮演著重要角色，期待未來為公司持續成功和成長作出貢獻。