中共年度對台工作會議登場 王滬寧：逐步恢復兩岸交流

中共在周二（9 日）舉行 2023 年對台工作會議，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧首度出席對台工作會議，並宣示要逐步恢復兩岸交流，「與台灣各階層人士交朋友」。

據新華社報導，中共在周二至周三舉行 2023 年對台工作會議，王滬寧表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共「二十大」決策部署和新時代黨解決台灣問題的總體方略，在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興進程中，堅定不移推進祖國統一大業。

王滬寧說，中共「十八大」以來，總書記習近平作出一系列對台工作重要論述，提出一系列新理念新思想新戰略，形成新時代中共解決台灣問題的總體方略。他說，必須完整、準確、全面貫徹新時代中共解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

王滬寧並表示，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。他說，要秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛台灣同胞，完善台灣同胞福祉制度和政策，持續深化兩岸融合發展。

王滬寧說，要逐步恢復擴大兩岸交流，「與台灣各階層人士交朋友」，促進兩岸同胞心靈契合。要堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。要加強中共對對台工作的全面領導，深入開展調查研究，推動對台工作高品質發展。

