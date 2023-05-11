〈貴金屬盤後〉美4月CPI未能讓利率展望更清晰 金價收黑  

黃金期貨周三 (10 日) 收低，是三個交易日來首度收黑，美國當天公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 雖然年增幅趨緩，但月增幅擴大，未能替聯準會 (Fed) 利率展望提供更清晰的線索，部分交易員的獲利了結賣盤也拖累金價。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 5.80 美元或 0.3%，報每盎司 2037.10 美元，連兩日漲勢終結。

美國勞工部周三公布，4 月 CPI 年增率趨緩至 4.9%，低於分析師預估的持平於 3 月的 5%，但月增 0.4%，高於 3 月的 0.1%。

剔除能源和食物價格的核心 CPI，年增率從 3 月的 5.6% 下降至 5.5%，符合預期，月增幅持平在 3 月的 0.4%，也符合預期。核心 CPI 上漲主因是二手車價出現 10 個月來首見上漲。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「Fed 保持高利率更長時間的風險仍存在... 黃金需要更多降息押注，才可能延續漲勢。」

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說，由於核心通膨率月比持平且仍遠高於 Fed 目標，金價短期內將掙扎。

黃金雖然是通膨避險工具，但在升息環境中，卻因本身不孳息，投資魅力受到打擊。

CPI 報告出爐後，美元走軟，為黃金提供些許支撐，但黃金之後未能守住漲勢。ICE 美元指數 (DXY) 最低報 101.215，但之後收復部分失土，跌幅收斂至不到 0.1%，報 101.568。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，CPI 數據無法讓人確認 6 月或 7 月開會究竟會不會暫停升息，「交易員很失望，無法更明確得知暫停升息和降息的時間點，因此選擇獲利了結。」

CompareBroker.io 首席分析師 Jameel Ahmad 分析，美元貶值可能反映 CPI 數據未能告訴投資人更多 Fed 潛在的想法，儘管如此，這份報告至少顯示，Fed 應該不會急於把利率升得更高。

市場另將等待周四公布的 4 月生產者物價指數 (PPI)，尋找利率展望更多的蛛絲馬跡。

一些分析師表示，黃金仍可能再次朝歷史高點邁進，理由是經濟疑慮並未消除，例如美國舉債上限談判。

根據道瓊市場數據，黃金期貨上周四曾創歷史次高盤中價，當時漲至每盎司 2085.40 美元。

StoneX 分析師 Rhona O’Connell 說：「更多焦點會擺在銀行體系的情況，以及舉債上限談判的進展。」

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