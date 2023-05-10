藍天首季純益季增1.5倍 EPS 0.62元 Q2筆電、通路事業續升溫

藍天 (2362-TW) 今 (10) 日公告第一季財報，稅後純益 3.61 億元，季增 1.5 倍、年減約 39%，每股純益 0.62 元，創近 4 季高。藍天看好，第二季筆電營收可望季、年均增，通路及轉投資百貨事業也可望持續回溫。

藍天第一季營收 55.04 億元，季增 5%，營業毛利 11 億元約持平前季水準，毛利率 20%，季減 1.6 個百分點；營業利益 3.93 億元，季增 8%，營益率 7%，較上季持平。

公司說明，在日韓、歐洲區等通路商客戶調整庫存後，首季筆電銷量 39 萬台，貢獻營收 47 億元，價量雙雙季增；第二季則受惠電競筆電因新顯卡帶來的換機效應延續，可望持續回溫，藍天 4 月筆電出貨 15 萬台，前 4 月筆電營收已達年增 16%，

中國通路事業方面，藍天表示，解封帶動中國消費增長，相對去年已獲改善和提升，百腦匯第一季租金收入季增 6%、年增 3%，隨著營運重回正常軌道，加上擺脫三年疫情間降租減免補貼政策，租金收入年增可期。

而轉投資 30% 的群光廣場百貨，藍天表示，第一季迎解封人流，首季營收季增 19%、年增 7%，稅後淨利季增更達 10 倍，預期今年百貨業績、獲利能夠穩步揚昇，回復疫情前貢獻集團利益的榮景。