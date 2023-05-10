【行情分析】英國數據超級周，英鎊還能進一步上行嗎？

英鎊 / 美元周一觸及 2023 年新高，走勢引人矚目。

受基本面和技術因素推動，英鎊已成為今年迄今表現最好的 G10 貨幣，英鎊兌美元升值約 4.7%。

* 圖片來源：彭博 （年初至今英鎊 / 美元在 G10 兌美元的升幅榜中居首位）

從基本面看，英鎊多頭繼續受到令人鼓舞的經濟數據、英國央行升息預期和美元走軟這些因素支持。從技術面看，周線圖上英鎊 / 美元顯著看漲，接下去的重大阻力位在 100 周和 200 周均線附近。

本周，英鎊 / 美元可能劇烈波動，有四方面原因…

一、英國央行 “超級星期四”

英國央行將於 5 月 11 日（周四）公布貨幣政策決定。

伴隨利率決議一起公布的還有會議紀要和貨幣政策報告 (MPR)，因此被稱為“超級星期四” 組合。

市場普遍預期英國央行將升息 25 個基點，將基准利率上調至 4.5%。考慮到英國通膨率保持在 10.1% 的兩位數且薪資增長強勁，此次升息不太可能是英國央行本輪緊縮周期的最後一次。投資者將密切關注會議紀要、季度貨幣政策報告和英國央行行長貝利的新聞發布會，從中尋找央行下一步行動的新線索。

■如果英國央行面對頑固通膨態度強硬並釋放進一步升息的信號，則可能進一步提振英鎊 / 美元

■如果英國央行措辭謹慎，暗示可能暫停升息，那麼將帶動英鎊大幅回落。

二、美國 4 月 CPI

在英國央行議息會議之前，人們的注意力主要集中於周三出爐的 4 月份美國消費者價格指數 (CPI)。繼上周五強勁的非農數據（4 月份新增非農就業人數 25.3 萬）公布後，投資者更加關注通膨數據。分析師預計整體 CPI 年率將保持在 5.0%，這是近兩年來的最低水平，預計核心 CPI 年率為 5.5%，較前值 5.6% 略微回落。

■如果數據顯示通膨進一步放緩，那麼將增強市場對美聯儲暫停升息的預期，美元可能走弱，英鎊 / 美元有望繼續上行。

■如果通膨保持粘性，加之上周五就業數據強勁，這兩個數據將共同推升市場對美聯儲在更長時間內保持高利率的押注，這有助於美元反彈，進而拖累英鎊 / 美元走勢。

三、英國重要數據

英國方面，周五我們將迎來英國第一季度 GDP 和最新工業生產數據，投資者可通過這些數據了解英國經濟健康狀況。市場預計 2023 年第一季度英國經濟幾乎處於停滯狀態，GDP 同比增速料從上一季度的 0.6% 放緩至 0.3%。總的來說，若上述數據表現強勁，則將提振人們對英國經濟的信心，而如果數據令人失望，那麼會加劇增長擔憂。

四、技術面確認向上突破

英鎊 / 美元日線有力收上 1.2580 阻力位，預示後市有進一步上升空間。該貨幣對走勢一浪高過一浪且已穩居 50、100 和 200 日均線上方。若看漲勢頭延續，匯價有望上攻 1.2730 和 1.2870。反之

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