華為創立子品牌「華為坤靈」 強攻企業數位化轉型商機

為期兩天的「華為中國合作夥伴大會 2023」8 日於深圳國際會展中心開幕，華為滿足中小企業數位轉型的需求、支持分銷夥伴拓展業務，宣布創立子品牌「華為坤靈」，並瞄準三大市場，一口氣發布 30 多款產品與解決方案。

據介紹，華為坤靈針對 SOHO 辦公、酒店餐飲、商業地產、零售商超、辦公安防等場景，提供多樣解決方案，包括協作平板、AI 攝像頭、光纖傳感等智能感知產品等；而針對分銷商，華為坤靈將提供一站式的交易平台，以電商式的體驗實現交易的全程數位化。

華為常務董事汪濤在大會上表示，智慧化浪潮帶來萬億商機，華為已做好充足的技術準備，數位化投資將迎來新一輪加速增長。

華為強調，由於不同規模和能力的企業對數字化的需求不同，華為在會上明確提出從 NA(價值客戶) 市場、商業市場和分銷市場三個維度，基於不同客戶需求，打造不同的產品、方案和 IT 平台，攜手夥伴加速政企數字化轉型。

今年 4 月，華為財務長孟晚舟明確表達對數位化賽道「錢」景的看好：2026 年全球數字化轉型支出將達到 3.4 兆美元，這是整個產業鏈的新藍海，無論是正在進行數化化轉型的企業，還是支撐數化化轉型的企業，均面臨巨大的市場空間和經濟收益。

汪濤也表示，對於企業而言，不論是訊息化增強、數位化轉型還是智能化升級，數位化投資都將迎來新一輪加速增長，「華為已做好充足的技術準備」。