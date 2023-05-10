凱盛融英陷洩密風暴 中媒：總部正常辦公 員工暫無影響

中國諮詢業龍頭凱盛融英涉嫌危害國家安全的消息引發市場關注，據中媒周二（9 日）報導，凱盛融英上海總部當天不斷有員工進出，正常上班，暫時未受影響。

據《科創板日報》報導，凱盛融英所在的辦公地點，位於上海市靜安區核心商圈，其所在辦公大樓也有其他咨詢機構進駐，包括歐立騰（北京）、喜馳（上海）、赫茲租車咨詢、凱譽管理咨詢等。此外，大童保險、花王（中國）投資及芒果 TV 旗下快樂陽光等知名公司也進駐這棟辦公大樓。

對於江蘇國家安全機關的通報，凱盛融英相關負責人說：「公司一切正常營運，在相關部門專家指導下，將進一步完善了合規體系，對內部人員加強監督管理，認真履行相關安全防範責任義務，始終維護國家安全和發展利益。」

該負責人並表示，公司在周二會出一個公告。另一位凱盛融英員工也說：「這新聞說的已是去年的事了，我們工作了這麼久，目前暫沒什麼大影響。」

凱盛融英客服人員表示：「這是去年年底發生的事情，輿論上肯定有影響，但庫裡其他專家還在，也沒有解約。」去年年底蘇州市國安局調查凱盛融英上海總部、蘇州分公司，主要是針對「專家庫」，涉及半導體與部分國企。

「事件發生後，公司會在合規上把控更嚴。如果涉及到敏感咨詢，公司會回絕客戶。對公司而言，目前大部分專家都沒問題。」在凱盛融英專家庫裡，有來自網路大咖、民營企業、「獨角獸」公司、大學、智庫等領域的專家。

蘇州國家安全局工作人員表示，凱盛融英在承擔涉外咨詢項目時，頻繁接觸黨政機關、重要國防科工等涉密人員，以高額報酬聘請行業咨詢專家之名，非法獲取各類敏感數據，給國安帶來重大風險。

凱盛融英在赴港上市招股書中提及，凱盛融英按小時收費，收費標準達到每小時人民幣 3,500 元。2021 年前三季專家訪談服務每小時平均營收為 3,550 元，比 2020 年高 20%。在客戶方面，服務對象多為金融機構，證券公司是主要付費客戶。

一名不願具名的券商業界人士表示，以機構為主體的咨詢服務，本質上合法，但不排除有機構為了取得機密消息，採取不合法做法。

「一般而言，機密消息都有秘級級別，一些專家掌握數據消息，但該消息可能受到保密限制。凱盛融英事件由國安局來處理，說明個別專家涉及國家安全，在咨詢中有意或無意透露了較高密級級別的消息。」該人士稱。

據央視新聞報導，在凱盛融英的專家庫裡，某大型國企高級研究員韓某某就因境外竊取、刺探、非法提供國家秘密，被判處有期徒刑六年。而韓某某在單位裡的職位是涉密崗位，根據單位要求，不能在外兼職。

此外，另一在中國某重點軍工企業工作的雷某某，在加入凱盛融英專家庫後，也因向境外洩露軍事軍工領域敏感訊息被追究法律責任。對此，央視質疑凱盛融英，「只標榜為客戶引薦專家，不參與客戶與專家的具體咨詢過程，從而在法律上逃避監管義務」。