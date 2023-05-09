廣越4月營收重返年增軌道 Q2邁旺季逐步升溫

廣越總經理吳朝筆。(鉅亨網資料照)
廣越總經理吳朝筆。(鉅亨網資料照)

羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今 (9) 日公告 4 月營收 12.6 億元，月增 39.2%、年增 1.1%，廣越表示，第二季邁向生產出貨旺季，營運將逐步升溫。

廣越表示，今年雖然受到主要運動品牌客戶庫存調整影響，但其他運動及戶外品牌客戶仍維持成長。整體而言，隨客戶庫存調整陸續結束，未來訂單可望逐步回溫。

而在新客戶 Lululemon 方面，廣越除了已拿到平織品項夾克外套訂單，針織品項的瑜珈服飾訂單也在開發階段，可望成為後續的營運成長新動能。

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