〈貴金屬盤後〉等待CPI數據公布 金價延續上周漲勢  

黃金期貨周一 (8 日) 收高，延續上周漲勢，投資人對聯準會 (Fed) 結束升息循環的預期心理持續支撐金價，並等待本周的消費者物價指數 (CPI) 報告，從中尋找和利率展望有關的線索。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 8.40 美元或 0.4%，報每盎司 2033.20 美元。上周共上漲 1.3%。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，黃金正在擺脫上周因非農就業報告遭遇的賣壓。由於非農就業新增人口意外強勁，金價上周五曾從數據公布前的歷史次高收盤價 (每盎司 2055.70 美元) 下挫。

他認為，這是因為市場持續押注經濟衰退將促使 Fed 未來降息，因此導致一些受委託交易員開始把更多資金部署到黃金上。當利率走低，黃金需與其他可孳息資產競爭的必要性下降，對投資人吸引力也增強。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，市場押注 Fed 6 月不升息機率高達 85%，7 月降息機率為 31%。

Fed 對資深貸款主管的意見調查顯示，美國銀行業在今年頭幾個月收緊信貸標準，企業和消費者的貸款需求也減弱。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 接受 Yahoo Finance 訪問時說，信貸緊縮過程已經展開。

Exinity 首席市場分析師 Han Tan 說，如果有關區域銀行的擔憂再度成為市場焦點，就可能刺激金價再度上漲。

交易員除了關注本周三的 CPI 和本周四的生產者物價指數 (PPI)，也監控華府舉債上限磋商的最新發展。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，倫敦金屬交易所 (LME) 因英王查爾斯三世加冕典禮而休市，因此周一缺乏來自實體買家的需求。但在 CPI 報告發布以前，他相信交易員將青睞黃金和白銀。

Karnani 說，本周的通膨數據公布後，到 6 月初以前就沒有更重大經濟數據，也沒有央行決策會議，因此接下來到 6 月初的金銀價格，將取決於通膨和通膨展望。

ICE 美元指數 (DXY) 周一上漲不到 0.1% 至 101.26，美國 10 年期公債殖利率上揚 5.1 個基點至 3.496%。

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