〈紐約匯市〉4月非農強但3月數據遭下修 美元回吐漲幅

美元兌歐元周五 (5 日) 回吐漲幅，不過兌日元仍保持上揚，當天公布的 4 月非農就業新增人口和薪資成長都遠超乎市場預期，但 3 月數據遭到大幅下修。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.13% 至 101.19，從盤中稍早漲至的 101.77 回軟。

歐元兌美元一度貶值至 1.0967，但隨後回升至 1.1026，升幅約 0.11%。歐元兌英鎊貶至 87.11 便士，為去年 12 月 20 日以來最低。

美元兌日元上揚 0.4% 至 134.79。

美國勞工部周五公布，4 月非農就業人口新增 25.3 萬人，遠超過經濟學家預測的 18 萬人，平均每小時薪資年增率為 4.4%，也高於市場預估的 4.2%。

然而，3 月新增幅度從上月初公布的 23.6 萬人，大幅下修為 16.5 萬人。

瑞士銀行 (UBS) 外匯策略師 Vassil Serebriakov 說：「整體新增人口數可能沒有表現上看起來強，因為下個月可能遭到下修。」他認為，美元一開始上揚的部分原因，可能來自空頭回補買盤。

隨著投資人調整對聯準會 (Fed) 升息循環的預期，加上歐洲央行 (ECB) 日益鷹派，美元已從去年 9 月觸及的 20 年高點回落。

投資人押注 Fed 將在下半年降息。目前看來，美國經濟雖然降溫，但有部分領域依然強勁，讓人難以對美元過度看空。

Serebriakov 說：「在我們能從美國經濟數據獲得更清楚的方向以前，美元近期內很難找到龐大動能。如果美國經濟數據持續減弱，才會看到更鴿派的 Fed，以及一直走貶的美元。」

聯邦資金利率期貨交易員押注，Fed 今年年底前會降息約 3 碼 (75 個基點)。Fed 本周三升息 1 碼，目前利率區間介在 5.00-5.25%，並在政策聲明中刪除「預期有必要有進一步升息」的措辭。

美國下周將公布 4 月消費者物價指數 (CPI)，是另一個觀察美國經濟體質的焦點數據。

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