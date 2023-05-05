安碁資訊強化客戶服務App上線 4月營收創同期高

資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (5) 日公告 4 月合併營收 1.37 億元，月減 13.86%，年增 14.96%，累計前 4 月合併營收 5.39 億元，年增 12.64%，雙創同期新高；安碁資訊表示，隨著數位科技蓬勃發達，企業運用 App 創造更多面向的服務，並透過應用程式增加互動效果，挹注多樣和創新的商機。

安碁資訊客戶服務 App 已正式上線，方便客戶隨時查詢專案相關資訊，未來也將結合客戶服務 App 體驗的大數據，對外進行企業用戶分群經營，提供高度客製化的資訊推播，對內則進行服務效能和人力資源的管理，以衍生其他數位應用。

安碁資訊說明，目前 App 主要提供資安事件通報和行事曆兩大功能，客戶可以透過 App 依據資安風險等級馬上處理，也可即時追蹤服務需求事項的最新處理進度；而行事曆主要是透過客服中心，據專案時程和人力需求，進行服務人力資源的調度安排。

同時，安碁資訊也可掌握客戶人力的服務產能，以確保服務品質和員工生產力的調節。

安碁資訊強調，開發客戶服務 App 強化客戶關係互動，滿足客戶專案服務需求為導向，努力提供全新的整合式互動客戶服務體驗。

隨著資安市場持續成長，安碁資訊第一季合併營收 4.02 億元，年增 12%，營業毛利 1.62 億元，年增 19%，營業利益 4884 萬元，年增 48%，稅後純益 3854 萬元，年增 36%，每股純益 (EPS)1.75 元。