諾貝爾經濟學獎得主克魯曼：美元主導地位重要性被高估

經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 表示，美元在全球貿易和投資流動中的主導地位重要性被高估，事實上，對美國來說，美元主導地位的價值不超過 GDP 的 1%。

克魯曼試圖平息人們對於美元主導地位正在削弱的擔憂。他指出，人們應該去了解美元主導地位實際上意味著什麼，就會清楚了解，美元在全球準備貨幣主導地位的重要性被大大高估。

他建議投資人應忽略所有「美元末日論者」，相反地應該去質疑炒作無關緊要問題的人。他甚至指責特斯拉執行長馬斯克，不應散佈美元武器化將破壞其準備貨幣地位的觀點。

馬斯克曾在推特上發表對「去美元化」的個人看法，表示若將一種貨幣「武器化」的次數足夠多，其他國家就會停止使用它。

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 也曾表示，不認同美元即將失去全球準備貨幣地位的看法，並質疑人民幣作為準備貨幣的吸引力。他認為，就算減持美元，資金也沒其他可去之處。「對於任何尋求政治穩定、可預測性、無黨派、客觀裁決的國家來說，他們真的會持以大量人民幣資產嗎？我很懷疑。」

桑默斯指出，龐大聯邦債務是拖累美元的最大問題，他呼籲拜登政府將重點放在支持國家財政，並加強美國相對中國的吸引力，並對拜登政府拒絕將削減支出和調高債務上限混為一談的想法表達支持。