中國23省五一旅遊成績單：浙江吸金人民幣370億 河南攬客5,500萬人

中國「五一」連假落幕，23 省份已先後繳出旅遊成績單，其中浙江吸金接近人民幣（下同）370 億元，河南攬客突破 5,500 萬人次，表現最為搶眼。

據《中新經緯》報導，經中國文旅部數據中心測算，今年「五一」假期全國國內旅遊出遊合計 2.74 億人次，國內旅遊收入為 1,480.56 億元，分別較去年同期激增 70.83%、128.90%，按可比口徑回升至 2019 年同期的 119.09%、100.66%。

據不完全統計，截至本周四（4 日），中國已經有 23 省公布「五一」旅遊成績單。其中，浙江一馬當先，「五一」假期全省累計接待遊客 3,125 萬人次，觀光收入達 369.7 億元，分別較一年前躍增 71%、122.6%，較 2019 年增長 6.5%、3.8%。

浙江省文化廳表示，「五一」期間，全省共推出景區免門票、發放文旅消費券、組團補助等近 200 項促文旅消費惠民措施，發放文旅消費券 1,600 多萬元，25 個 A 級景區展開免費遊活動，舉辦文旅促消費活動累計 400 多場。

此外，雲南、河南、江蘇「五一」旅遊收入均超過 300 億元；廣東、廣西、四川緊追在後，處於「200 億元梯隊」；福建、上海、遼寧、北京、甘肅等五省「五一」旅遊收入也超過百億。

遊客接待量方面，河南「五一」期間接待遊客 5,518 萬人次，暫居第一；廣東、四川分別接待遊客 4,546.1 萬人次、4,018.34 萬人次，分列第二、第三名；江蘇距 4,000 萬大關僅一步之遙，「五一」攬客 3,988.18 萬人次；此外，雲南的遊客量也超過 3,500 萬人次。

河南省文旅廳指出，今年「五一」假期，鄭州、開封、洛陽等城市觀光出現「爆棚式」成長。全省接待遊客人次居前五位的景區，城市景點佔三個，分別是：銀基國際旅遊度假區（52.40 萬人次）、清明上河園（30.95 萬人次）、龍門石窟（27.782 萬人次）。

按 23 省旅遊收入、遊客接待量粗估，「北京遊」人均花費最高，達到 1,474.4 元，「青海遊」人均開銷較低，500 元有找。

北京市文旅局說，主題公園經濟日漸成為帶動文旅產業的重要力量，在北京環球影城帶動下，北京市主題公園再度掀起熱潮。而特色鮮明的各大主題公園，極大地帶動城市周邊消費，成為「五一」假期旅遊經濟成長的重要組成部分。

多數省份人均花費集中在 500~800 元，海南、上海、浙江人均花費則超過千元，分別為 1,320.97 元、1,207.52 元及 1,183.04 元。