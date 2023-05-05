〈貴金屬盤後〉美國地區銀行業股價又崩 金價逼近歷史新高

黃金期貨周四 (4 日) 上漲，創 2020 年 8 月以來最高收盤價，目前距離歷史高點不遠，白銀價格也衝上逾一年高點，美元在聯準會 (Fed) 決議後疲軟、銀行業動盪及對潛在經濟衰退的擔憂，都刺激對黃金和白銀的需求。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 18.70 美元或 0.9%，報每盎司 2055.70 美元，這是歷史次高收盤價，也是最活躍期貨自 2020 年 8 月 6 日以來最高價。收盤歷史高點是 2020 年 8 月 6 日締造的每盎司 2069.40 美元。

黃金期貨盤中最高漲至每盎司 2085.40 美元，是 2020 年 8 月 7 日迄今最高盤中價，當時盤中最高衝上 2089.20 美元。

黃金現貨價上漲 0.3% 至每盎司 2045.79 美元，盤中一度漲到 2072.19 美元，逼近歷史高點 2072.49 美元。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 說，銀行業壓力加深之際，金價出現融漲 (melt-up) 現象，顯示交易員更願意加碼買進黃金。

西太平洋銀行 (PacWest) 傳出尋求策略選項之後，加深投資人對地區銀行業的擔憂，並打消聯準會 (Fed) 暗示暫停升息的樂觀情緒，美股主要指數全面下挫。

RJO 期貨資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「讓黃金突破每盎司 2000 美元的同一批避險買盤，顯然仍在市場上。」

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 說，黃金交易員相信金價很有機會創新高，因為 Fed 終於放棄繼續升息，但他警告，千萬別低估央行，如果通膨遲遲無法馴服，Fed 可以很快就改變說詞。

Fed 周三升息後，利率區間升至 5.00-5.25%，為 2007 年以來首次突破 5%，但因 Fed 暗示可能暫停升息，美元疲軟，ICE 美元指數 (DXY) 下跌約 0.1%，今年來跌幅超過 2%，美債殖利率也下滑。

經濟不確定性和市場押注 Fed 將降息，也提高對黃金這種不孳息資產的需求。

High Ridhe Futures 金屬交易主任 David Meger 表示，通膨將保持在頑強高點一段時間，不必然能讓 Fed 短時間內降息。

在實體市場，高昂價格似乎影響到一些亞洲黃金零售主要交易者的買進意願。

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