近9成民眾已領6000元 920萬人選擇登記入帳

根據財政部國庫署統計，截至 5 月 4 日中午 12 點為止，已有近 9 成、超過 2070 萬人領取普發現金 6000 元，在 5 種領取管道中其中以「登記入帳」人數最多，約 920 萬人透過此管道領取。

為方便民眾領取 6000 元，財政部國庫署規劃五種領取管道，包括直接入帳、造冊發放、直接入帳、ATM 提領及郵局領現，其中「登記入帳」自 3 月 22 日開放上網登記，「ATM 領現」4 月 10 日開放，4 月 17 日開放「郵局領現」作業。

財政部國庫署指出，截至 112 年 5 月 4 日中午 12 時止，已超過 2070 萬人領取，近 9 成民眾已透過多元管道領取普發現金。

其中有 920 萬人選擇上網登記入帳、465 萬人選擇透過 ATM 提領現金、263 萬人則是到郵局窗口提領現金、直接入帳約 424 萬人、偏鄉造冊則有 3085 人，收容人則有 4 萬人。

財政部國庫署表示，尚未領取之民眾，選擇適合的方式領取，其中登記入帳免出門，且 24 小時均可上網登記，省時省力，安全方便快速領取現金，可多加利用。

近日有民眾反映接獲自稱 1988 客服專線，請民眾提供個人資料，財政部國庫署強調，1988 客服專線不會主動致電民眾，此為不肖分子冒用 1988 客服專線名義，意圖騙取民眾個資，請民眾審慎判斷，以維護自身權益。

財政部國庫署強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到 ATM 或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打 165 反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。