湯石照明估Q2轉虧為盈 全年持平看待

湯石照明 (4972-TW) 今 (4) 日召開法說會，公司指出，第一季營收較低拖累本業虧損，本季預計不會再虧損，可望轉虧為盈，至於下半年，由於照明產業景氣遞延特性，還是有些既定專案會持續進行，今年營運預計持平去年。

海外布局方面，湯石照明表示，東南亞已有品牌、代工等業務推廣，不過東南亞市場還是會受到中國景氣影響，若中國經濟逐步復甦，東南亞市場也會好轉。

針對大峽谷合併，湯石照明表示，近兩年大峽谷虧損來自於新事業投資與智慧照明業務，而大峽谷本業的戶外城市照明業務是沒有虧損狀況的，如今大峽谷已清算新事業、智慧照明，未來合併也是專注於城市照明的資源整合。

湯石照明表示，中國去年、今年開始推出經濟刺激措施，中國正往好的方向發展，將有助於帶動大峽谷業務回溫，逐步脫離過去營運壓力陰霾，而預計整併大峽谷效益將在後年逐步顯現。

湯石照明表示，近幾年積極拓展城市照明業務，包含台南市美術館、烏山頭天壇公園，台北朱銘 - 太極健康之門，以及台北燈會聚聚亭等案例。湯石照明第一季營收 1.62 億元，年減 35.8%，毛利率 31.5%，年增 1.2 個百分點，營益率 -1.6%，較去年由盈轉虧，稅後純益 91.6 萬元，每股純益 0.6 元。

湯石照明主要產品包含軌道燈、嵌燈、吸頂燈、壁燈、庭園燈、地埋燈等，下游主要針對照明工程、燈光射、國際照明燈具品牌商等，終端業主則涵蓋博物館 / 展覽館、星級飯店、百貨公司、精品連鎖店、企業總部等。