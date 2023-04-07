強化資源整合 湯石照明宣布併購大峽谷-KY

LED 廠湯石照明 (4972-TW) 與大峽谷 - KY (5281-TW) 今 (7) 日宣布，湯石照明將併購大峽谷 - KY，全面整合資源提高經營績效，大峽谷將成為其全資子公司並下櫃。

湯石照明董事會決議，以市價、市場法綜合評估後將以換股方式併購，預計大峽谷 - KY 1.72 股普通股換湯石照明普通股 1 股，湯石約以 5% 折價收購大峽谷 - KY 在外流通股數，市價換算併購成本約 5.4 億元，併購及股份轉換基準日暫定為今年 10 月 31 日，預計 11 月開始併入報表。

展望今年，大峽谷表示，中國解封後進期需求有回溫跡象，預計今年審慎樂觀迎接第二季與下半年展望。

湯石照明表示，中國政府目標經濟復甦，目前封控因素已幾乎排除，最壞的時期已過，近期中國政府也正在刺激觀光活動，帶動夜間經濟活動回溫，這可望為大峽谷戶外建築景觀等需求回升。

至於本業，湯石照明表示，去年受歐洲、中國影響，隨著今年兩區域景氣逐步回溫，但需求還是有時間差跟上，帶動營運好轉，預計今年可望優於去年。

湯石照明表示，預計整併效益可望在明年下半年發酵，公司與大峽谷 - KY 深耕照明產業多年，公司照明在歐洲室內照明代工具備知名度，並在國內建置完整專案銷售通路，而大峽谷在中國戶外建築景觀、市政照明具備優勢，未來合作將可強化競爭優勢。