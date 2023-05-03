櫃買中心三大主題業績發表會 5/10起登場

櫃買中心配合上櫃公司第一季財報公布，規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，將自 5 月 10 日起連三場於櫃買中心 11 樓多功能資訊媒體區舉辦。

櫃買中心指出，櫃買市場最大族群為電子產業，5 月 10 日首先安排「電子科技」主題，邀請高科技產業專業統包工程廠商朋億 *(6613-TW)、半導體等電子零組件代理商茂綸 (6227-TW) 及工業電腦設計製造廠商艾訊 (3088-TW) 到場說明公司財務業務及產業概況。

櫃買中心表示，因應政府六大核心戰略產業推動方案，以智慧科技為基礎，持續推動產業創新，5 月 12 日邀請 3 家「智慧科技」相關領域公司，包括航太、半導體與光電零組件整合製造廠商千附精密 (6829-TW)、砷化鎵及磷化銦微電子磊晶片廠商 IET-KY(4971-TW) 及通訊網路設備製造廠商普萊德(6263-TW)。

櫃買中心 5 月 18 日推出第二場「電子科技」主題，邀請的公司有國內前三大電梯製造銷售廠商崇友 (4506-TW)、半導體設備零組件廠意德士(7556-TW) 及特用化學材料通路廠商崇越電(3388-TW)。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，加強投資人對富櫃 200 指數成分股的認識，本系列業績發表會主題豐富，後續還有「富櫃 200」、「電子科技 (三)」、「物聯網應用」及「生技與資安」等主題，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。