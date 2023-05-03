高球球頭廠鉅明首季EPS 1.11元 Q2起進入傳統淡季

高球球頭廠鉅明 (8928-TW) 由於受到高球市場需求放緩，客戶去化庫存影響，今年第一季獲利出爐，稅後純益達 5621 萬元，與去年第四季相當，較去年同期則出現 45.32% 的衰退，每股純益為 1.11 元。

鉅明 2023 年第一季財報營收 8.73 億元，毛利率 15.76%，季增 2.94 個百分點，年減 2.32 個百分點，稅後純益 5621 萬元，與去年第四季相當，較去年同期則出現 45.32% 的衰退，每股純益為 1.11 元。

由於市場需求趨保守，法人估，今年高球供應鏈普遍回歸過往淡旺季走勢，第二季及第三季將逐步進入淡季。但業者針對 2023 下半年新產品仍積極開發新案，後續應持續觀察銷量以及市場需求的變化。

鉅明新增的高雄和發新廠已完成土木工程，並取得使用執照、工廠登記和操作許可，預計陸續整合現有後段製程的高雄新厝、裕民廠。同時，鉅明未來生產廠區將集中於大發廠、和發廠；大發廠將專注前段製程、和發廠則專注後段製程，提升製程流暢度、生產效益，運作成熟後，每年總產能量有望提升 10-20%，為營運增添成長新動能。

鉅明 2022 年全年稅後純益 2.86 億元，創新高，年增 19.7%，每股純益為 5.63 元。董事會並通過每股現金股息 2.6 元配發案。