泰國4月份通膨降至16個月新低 因能源、食品價格下滑及高基期

泰國商務部周三 (3 日) 表示，由於能源和食品價格下降，以及 2022 年的高基數，泰國 4 月份的總體通膨率降至 16 個月以來最低。

數據顯示，泰國 4 月份 CPI 年增 2.67%，接近經濟學家預期的 2.70%，而 3 月份的數據為 2.83%。4 月份核心 CPI 指數年增 1.66%，為 15 個月來最低，低於預期的 1.70%。

這是連續第二個月 CPI 處於央行 1% 至 3% 的目標範圍內。商務部周三表示，由於 2022 年的高基數和較低的燃料價格，5 月份的總體通膨率應該還會大幅下降。

商務部官員 Poonpong Naiyanapakorn 表示，5 月份的通膨率可能低於 2%，因為去年的基數非常高，而 5 月數字可能是 20 個月以來最低。

官員 Wichanun Niwatjinda 表示，預計第二季的 CPI 將低於 3%。商務部將今年平均 CPI 預測維持在 1.7% 至 2.7% 之間，從上個月預測的 2% 至 3% 下調。

商務部表示，1 月至 4 月，總體通膨率為 3.58%，核心通膨率為 2.09%。

泰國央行 3 月將政策利率上調 25 個基點至 1.75%，並表示由於通膨風險持續存在，將繼續收緊政策。央行將在 5 月 31 日再次審查政策，經濟學家預計屆時仍會進一步升息。