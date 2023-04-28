中國上季「鋼鐵人」日子不好過 鋼鐵業重回產能全面過剩

中國上市鋼鐵企業上季日子不好過，馬鋼股份 (600808-CN) 、鞍鋼股份 (00347-HK) 、重慶鋼鐵 (601005-CN) 的財報均顯示虧損，寶鋼股份 (600019-CN) 的獲利也一口氣驟減逾 50%，且鋼鐵業重回產能過剩局面，減產、限產是鋼廠下半年能否轉虧為盈的關鍵。

據《第一財經》報導，寶鋼股份周四（27 日）公布的第 1 季財報顯示，歸屬股東淨利潤為人民幣（下同）18.45 億元，較去年同期銳減 50.56%。同一天披露財報的還有馬鋼股份、鞍鋼股份、重慶鋼鐵等上市鋼廠，上季虧損金額分別為 5.09 億元、1.49 億元及 1.05 億元。

此前發布上季財報的太鋼不鏽 (000825-CN) 和首鋼股份 (000959-CN) ，均未獲利，太鋼不鏽虧損 5.9 億元，首鋼股份也虧損 5,847.66 萬元。

「第 1 季的鋼材價格同比降幅大於原燃料價格降幅，鋼鐵行業利潤率處於較低水準。」這是中鋼協給出的上季鋼鐵企業財報普遍不理想的原因。多位業界人士指出，目前中國鋼鐵業再次進入產能全面過剩時期，減產、限產是鋼廠下半年能否轉虧為盈的關鍵。

中國國家統計局公布的數據顯示，上季粗鋼產量年增 6.1%，生鐵產量增長 7.6%，鋼材產量增加 5.8%，但粗鋼表觀消費量僅成長 1.9%。鋼產量高於消費量的現實，令鋼鐵企業的庫存均高於去年同期，導致鋼價下跌。

據中國鋼鐵工業協會監測，上季中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為 117.32 點，較一年前下降 13.68%。而重點鋼鐵企業的煉焦煤平均採購成本下降 4.70%，普氏 62% 鐵礦石指數為每噸 127.06 美元，折合人民幣價格下跌 9.13%。鋼材價格跌幅大，原燃料價格則仍保持在相對高點，直接導致鋼鐵企業經營困難。

「目前行業下行的壓力，主要在供給端產量彈性大，產量釋放太大，對上游原料端價格產生支撐，對下游鋼廠價格產生抑制」，在近期鋼之家舉辦的鋼鐵產業發展戰略會議上，中鋼協秘書長姜維指出，在行業下行之下，更要堅持「三定三不要」原則，即以銷定產，不要把現金變成庫存；以效定產，不要產生經營性「失血」；以現定銷，不要把現金變成應收款。

友發鋼管集團高級顧問韓衛東提出的對策則是減產。韓衛東說：「市場在什麼樣的情況下可以止跌？鋼企會不會減產？我的答案是會。去年下半年並沒有秋冬季的限產壓力，但鋼企日均產量還是控制在了 260 萬噸左右，這說明，鋼鐵行業在虧損狀態下主動減產的意識有所增強。」

鋼之家董事長吳文章也認為，中國鋼鐵業已經進入全面過剩發展階段，而鋼材價格能否回升，將主要取決於中國經濟復甦情況和查處違規產能的力道。吳文章說：「經過多年來的超低排放改造，環保政策措施對鋼鐵產能釋放的限制有所弱化，行政性限產和查處違規產能也存在不確定性，假設 2023 年中國鋼材出口量不會大幅增長，那麼中國粗鋼產量至少要控制在 10.2 億噸以內，才有望實現國內鋼材市場供需基本平衡。」