鴻海旗下安科諾結盟Picocom Q4發表5G開放架構小基站參考設計

鴻海 (2317-TW) 轉投資安科諾科技 (iCana) 宣布，和 5G 開放架構基頻晶片、創新軟體解決方案供應商 Picocom 展開策略合作，雙方將聯手開發全新的 5G NR FR1 小型基地台 RU 參考設計，預計第四季正式發布。

安科諾主要開發支援 DPD (Digital Pre-Distortion, 數位預失真) 的 4 W、8 W、20 W 射頻功率放大器，採用砷化鎵 (GaAs) 和氮化鎵 (GaN) 技術。而 Picocom 則提供小型基地台 DPD 創新技術。

安科諾執行長 Glenn Vandevoorde 表示，與 Picocom 合作的節能小型基地台 RU 解決方案，能為市場提供性能卓越且兼具成本競爭力的解決方案，一同推動小型基地台基礎設施的廣泛部署。

Picocom 總裁 Peter Claydon 表示，電信業者要求降低功耗和尺寸，近兩年來多也與安科諾進行深入討論，此次，正式宣佈合作設計新一代開放架構射頻單元 (RU)，將使共同客戶能夠實現功耗降低和尺寸縮減。

安科諾前身為 arQana Technologies 無線通訊事業，鴻海在 2022 年 4 月完成收購後，將其與旗下美國子公司 AchernarTek Inc. 合併，聚焦 5G Sub-6 與毫米波的產品開發，並支援鴻海與無線通訊市場客戶在車輛應用領域及 5G 基礎設施所需。

而 Picocom 成立於 2018 年，是一家為 5G 小型基地台設備商提供支援開放架構基頻系統單晶片 (SoC) 和創新軟體解決方案的半導體公司，在中國杭州、北京以及英國布里斯托設有研發工程中心。