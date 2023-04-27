亞通海洋及綠能在手訂單額創新高 今年營收再向上

亞通利大 (6179-TW) 近期簽約及議約中的國內外海洋及環保綠能工程業務，合約金額達到 1.52 億美元、創新高，今年將完工及認列的工程合約金額可望較去年明顯增加，將帶動全年營收成長。此外，今年也規劃將海洋工程業務從原先的海水冷卻工程，推展至離岸風電維運工程及海水溫差發電等利基型工程領域。

亞通第一季受惠菲律賓海洋工程施工進度與上游原料廠商供貨均恢復正常，加上國內儲能中心陸續完工，帶動認列金額明顯增加，第一季營收 10.4 億元，較去年同期大增 72％。

亞通指出，第一季底未認列合約金額約 85 億元，加上近期議約中的綠能及再生能源工程裝置容量達 600MW 以上，以過往平均施工認列期間約 2-3 年來看，今、明兩年整體營運成長可期。

亞通表示，今年海洋工程與綠能環保兩大工程業務均有所斬獲。在海洋工程方面，在菲律賓已承接並施作 Mariveles、Batangas 和 Masinloc 三大電廠，共 1000MW 的土木及海水冷卻工程，其中 Mariveles 電廠二期工程因客戶擴大工程規模，總建置規模增加至 700MW，工程合約金額再增加約 44 億元，預計下半年進行土木及海水冷卻工程，4 年內完成整體施工進度，並逐季認列營收獲利。

除深耕多年的海水冷卻工程外，亞通近期並接獲台泥和平電廠 2MW 的海水溫差發電規劃工程，為台灣第一個海水溫差發電的示範場；另外，亞通也規劃發展離岸風電海底維運工程，今年將購置一萬五千噸的佈纜船，搭配水下遙控載具，進行離岸風電機身及電纜維運工程。

在環保綠能工程業務方面，亞通已完成與合騏 (8937-TW) 共同合作開發的台南 5MW、嘉義 2MW 及苗栗 5MW 三大儲能中心建置工程，下半年將於嘉義再建兩個大型儲能中心，預計可建置共 40MW 的儲能廠，未來 5 個儲能中心將參與台電電力交易平台，增加售電及維運收入。

亞通今年規畫將國內環保綠能工程技術推展至海外，將先在菲律賓建置 150MW 太陽能發電廠及大型儲能中心，預計第二季與業主議價，成為結合綠電及儲能的示範場。

