上海將加快落實國家戰略 打造國際金融中心「升級版」

上海市地方金融監管局局長周小全 27 日表示，將加快落實國家戰略，打造上海國際金融中心「升級版」，包括設立國際金融資產交易平台、落實全面實行股票發行註冊制改革、修訂國際金融中心建設條例等。

上海 27 日舉辦「營造一流營商環境服務構建新發展格局」主題系列市政新聞發表會，周小全在會中表示，近年來，上海圍繞市場主體需求，全力打造市場化、法治化、國際化一流金融營商環境，金融發展生態不斷優化，金融服務水平持續提高，金融市場活力充分迸發。

目前，上海有 249 家企業已進入輔導及審核註冊流程，擬募集資金合計超過人民幣 2600 億元，其中科創企業佔比接近七成；在備案企業中已申報 63 家，包括科創板 24 家、創業板 15 家、主板 21 家，北交所 3 家。

據統計，2022 年末，上海科技型企業貸款餘額較年初增長 52%，發揮科創板示範引領作用，成為「硬科技」企業上市首選地，截至今年 3 月底，科創板累計上市企業 510 家，累計首發募資額高達人民幣 7717 億元，總市值人民幣 6.6 萬億元。

周小泉進一步指出，將堅持穩中求進工作總基調，對標高質量發展新要求，對標全球最高標準、最好水平，提高金融服務便利水平，為上海進一步當好中國式現代化的開路先鋒夯實基礎。主要體現在四個方面：

一是加快落實國家戰略，打造國際金融中心「升級版」。其中進一步創新面向國際的人民幣金融產品，推進人民幣外匯期貨交易試點。二是深化金融改革開放，建設全球資源配置功能高地。完善金融市場體系、產品體系、機構體系、基礎設施體系，進一步提高國際化水平。三是提供高質量金融供給，著力提升融資效率、降低融資成本。四是維護金融安全穩定，全面提升金融治理和服務水平。

此外，人民銀行上海總部副主任劉興亞在會中提到，今年以來，人民銀行上海總部和外匯局上海市分局積極推進外匯管理改革開放，推進人民幣跨境使用，更好地助力「穩外貿」、「穩外資」。其中，貿易外匯收支便利化試點方面，下一步，會將更多優質企業納入便利化試點範圍，提高銀行服務外貿企業特別是中小企業的主動性和專業性。

劉興亞透露，還將推進人民幣跨境使用，更好地引導金融機構為企業提供適配的跨境金融服務。