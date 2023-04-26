上海將實施招商獎勵新計畫 最高人民幣1億

中國上海市政府公布招商獎勵新計畫，對引進承擔國家重大戰略任務、率先打破國外壟斷、國內首次示範應用等重大戰略性新興產業項目，最高給予不超過人民幣（下同）1 億元的支持。

據《中國基金報》報導，上海市政府辦公廳周二（25 日）印發《關於新時期強化投資促進加快建設現代化產業體系的政策措施》的通知，表示為支持引進高階產業項目，將實施招商獎勵新計畫，對引進承擔國家重大戰略任務、率先打破國外壟斷、國內首次示範應用等重大戰略性新興產業項目，按照規定最高給予項目投資的 30%、不超過 1 億元的支持。

上海市政府並說，對引進投資規模大、帶動作用強、示範效應好的其他先進製造業項目，按照規定給予不超過項目投資的 10%、最高 1 億元的支持。

在鼓勵引進高階服務業項目方面，上海將在研發、設計、金融、貿易、航運、科技、法律、人力資源服務等專業服務領域，對引進總投資 3,000 萬元以上符合條件的優質項目，最高給予 600 萬元的支持；對引進總投資 1,000 萬元以上符合條件的項目，給予不超過項目投資的 20%、最高 300 萬元的支持。

值得注意的是，上海市政府強調對積體電路、生物醫藥、人工智慧（AI）等「三大先導產業」的招商政策。在積體電路產業方面，上海聚焦晶片設計、製造、封測、裝備、材料等領域，積極招引硬實力優質企業落地；對引進符合條件的零件、原材料等積體電路裝備材料重大項目和 EDA 等高階軟體項目，給予不超過項目投資的 30%、最高 1 億元的支持。

為此，未來三年，上海將推出「三大先導產業」載體空間 800 萬平方公尺。上海將在積體電路領域推出研發、產業化載體 200 萬平方公尺；上海在生物醫藥領域適度提前規劃，成片建設有特色、有品牌、有配套服務、有主體運營的低成本生物醫藥標準化物業 500 萬平方公尺；上海在 AI 領域推出載體空間 100 萬平方公尺。