〈美股盤後〉第一共和銀行寫新低 特斯拉市值摔破5000億美元 道瓊標普收黑

Alphabet 和微軟等科技股財報報喜，但第一共和銀行將面臨聯準會借款的潛在限制，股價跌至新低，銀行股哀戚一片，四大指數週三 (26 日) 漲跌不一，道瓊收黑近 230 點，標普走低近 0.4%，那指和費半則分別收紅 0.47% 和 0.57%。

政經消息方面，週三盤後時段，眾議院以 217 比 215 的票數，勉強通過議長麥卡錫起草的一項法案，該法案提議將 31.4 兆美元的聯邦政府債限提高 1.5 兆美元，但附帶條件是政府支出削減 4.5 兆美元。

該法案表決前，美國總統拜登表示，他樂意麥卡錫再次會面，但不會屈服於共和黨就債務上限進行談判的要求。

白宮隨後在法案通過時亦回應，該法案是為取得 (民主黨和白宮) 極端讓步而進行的魯莽的行為，並表示如果該法案送達拜登辦公桌，他將予以否決。

南韓總統尹錫悅週三赴美國是訪問，尹錫悅和拜登討論共同促進台海和平穩定，確保南海與其他地區的航行自由。

美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 表示，通膨降溫可能促使美國經濟明顯走弱。疫情期間的刺激措施和低利率促使美國的通膨從 2% 一躍變成 5%，除非經濟大幅放緩，否則通膨難以接近 2% 這個目標。

週三 (26 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊哀鴻遍野，僅資訊科技板塊逆勢收漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.35%；Meta (META-US) 漲 0.89%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.01%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.13%；微軟 (MSFT-US) 大漲 7.24%。

道瓊成分股逾半走低。Honeywell (HON-US) 下跌 2.58%；Merck (MRK-US) 下跌 2.66%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.79%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.59%；Salesforce (CRM-US) 漲 0.45%。

費半成分股互有消長。美光 (MU-US) 上漲 4.95%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.72%；AMD (AMD-US) 上漲 2.55%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.27%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.91%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.096%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.05%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.90%。

企業新聞

第一共和銀行致力於應對第一季 1,000 多億美元存款外流所引發的危機，但屋漏偏逢連夜雨，美國政府週三傳出不願救援該行，聯邦存款保險公司 (FDIC) 將考慮降低其評級，或使該行採用貸款便利機制的管道受限。

第一共和銀行收盤續寫歷史新低 (圖：REUTERS/TPG)

第一共和銀行 (FRC-US) 暴跌 29.75% 至每股 5.69 美元，續寫歷史新低。 KBW 區域性銀行股指數下滑 1.51%。

最近幾週已有 7 位分析師將特斯拉股票的評級從「買入」評級下調，特斯拉 (TSLA-US) 週三重挫 4.31% 至每股 153.75 美元，市值跌破 5000 億美元大關。特斯拉上週四第一季業績遜色，幾乎所有指標都低於分析師預期，其利潤率大幅下降，凸顯出激進降價策略的後果。

蘋果 (AAPL-US) 走弱 0.01% 至每股 163.76 美元。蘋果傳包下台積電 3 奈米全部產能，但目前傳出台積電供應「緊張」，工具和產量方面遇到了問題，3 奈米產能率約為 55%，尚未達所需水平，無法滿足即將推出的蘋果新設備的需求。

Facebook 母公司 Meta (META-US) 收紅 0.89% 至每股 209.40 美元，盤後其股價飆高逾 11%。Meta 公布優於預期的營收業績，其營收為 286.5 億美元，超過分析師預期的 276.6 億美元。與此同時，該公司元宇宙部門 Reality Labs 取得近 40 億美元的運營虧損。

遊戲巨頭動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 暴跌 11.45% 至每股 76.81 美元。英國監管機構阻擋微軟以 690 億美元收購動視暴雪，主因是避免傷害雲端遊戲業競爭。

關鍵數據

美國 3 月耐久財訂單月增率初值報 3.2%，預期 0.7%，前值 - 1.2%

美國 3 月核心耐久財訂單月增率初值報 0.3%，預期 - 0.2%，前值 - 0.3%

美國 3 月批發庫存月增率初值報 0.1%，前值 0.1%

華爾街分析

外界擔憂第一共和銀行成為下個區域銀行的「地雷」，Tobam SAS 機構副投資長 Tatjana Puhan 指出：「央行和監管機構能在多大程度上控制市場情緒，並向投人表明他們需要保持冷靜，讓儲戶相信沒有必要逃向其他銀行，但到目前為止，聯準會已非常明確地表示，只要需要遏制通膨，他們就會持續升息。」

瑞信亞太區首席投資長 John Woods 表示：「市場聚焦一些企業獲利議題，但可能忽視了目前正在經歷的經濟減速的影響，特別是在美國。目前已經看到一系列似乎表明市場處於避險環境的技術訊號。」

美國合眾銀行財富管理公共市場部主管 Lisa Erickson 表示：「市場正在尋找經濟和企業走向的方向，收到一些不錯的財報，但投資人意識到這不足以釐清前景。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主