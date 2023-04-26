Q2筆電強勁反彈營運逐季增 越南產能Q4開出

背光模組廠瑞儀 (6176-TW) 今 (26) 日召開法說，公司指出，已看到第二季筆電需求強勁反彈，營運可望回升，下半年在新品挹注下，也可望逐季成長。越南廠方面，預計第四季量產。

瑞儀指出，這一波產業反彈從電視開始，但公司已經退出，至於 IT 產品方面，有些客戶認為庫存去化還要再 2-3 個月，到下半年回到正常，但也有悲觀一點的看到明年。

不過，瑞儀進一步指出，以公司掌握的訂單來看，平板反彈速度一般，但筆電反彈強勁，至少季增雙位數，將帶動營收表現回升。下半年客戶推出 15 吋新款筆電，加上 14 吋、16 吋筆電及 12.9 吋平板也都有改款上市，挹注營運動能。

全年來看，瑞儀認為，第一季已是谷底，營運將呈現逐季成長，上下半年的營收比重約 45：55，不過，今年業績預估仍較區年衰退，至於衰退幅度則要看下半年表現。

越南廠方面，瑞儀表示，主要是配合美系大客戶規劃在當地生產筆電、平板等產品，但會 In house 在系統廠內，預計第四季量產。今年資本支出預估 6-10 億元，相較去年 6 億元不會有大幅度增加。

在車用布局方面，瑞儀認為，雖然對外定調 2024 年做為車用元年，但初期量不會太大，預計 2025 至 2027 年會看到比較明顯的成長，屆時營收比重可望提升至 1 成之上。