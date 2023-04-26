〈瑞儀法說〉Q1純益季減3成 EPS 1.58元探三年單季低點

背光模組廠瑞儀 (6176-TW) 今 (26) 日公告第一季財報，受到下游及終端持續去化庫存，加上業外匯損影響，稅後純益 7.36 億元，季減 35.8%、年減 64.6%，每股純益 1.58 元，為 3 年單季低點。

瑞儀第一季營收 92.5 億元，季減 39.6%、年減 35.7%；毛利率 17.7%，季減 3.4 個百分點、年減 0.5 個百分點；營業利益 9.83 億元，季減 59%、年減 45.6%；營益率 10.6%，季減 5.1 個百分點、年減 2 個百分點。

瑞儀說明，第一季受到電子產業消化庫存，美系客戶筆電季減 5 成、平板也掉 3 成，衝擊營運，其餘品牌客戶因為占比相對較低，影響較不明顯。業外方面，認列匯損 3.6 億元，也影響每股純益 0.69 元。

以第一季出貨量來看，平板為主的行動裝置產品出貨 1379.7 萬片，季減 8%、筆電、顯示器等 IT 產品第一季出貨 640.7 萬片、較去年同期減少 5 成；其他產品出貨量 56.4 萬片，年減 26%。

營收比重來看，行動裝置 56%、IT 41%、其他 3%；若以客戶別區分，台灣 39%、韓國 31%、中國 28%、日本 2%。