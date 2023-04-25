六方科-KY衝刺四大領域OEM訂單 將回台掛牌上市

精密金屬零件 OEM 製造商六方科 - KY(4569-TW) 今 (25) 日通過證交所董事會核准回台上市，六方科表示，隨著歐美廠商加速去中國化，已購置未來擴廠所需土地，將爭取更多各式產品包括汽車、工業應用、3C 電腦和醫療等 OEM 訂單機會，看好後續營運績效。

六方科深耕泰國 30 年，生產據點位於泰國北柳府，在當地擁有 4 座工廠，產品應用領域涵蓋汽車、工業應用、3C 電腦和醫療等產業，客戶主要是歐洲、美洲和日本等地的著名汽車 Tier 1 供應商，如 Continental、Vitesco 和 Denso，以及工業應用如 Fabrinet、Veeco、Lumentum、Coherent、Bruker 和 Seagate 等。

六方科擁有超精微加工技術，輔以建置各式高階自動化車削、銑削、沖壓、表面處理等一貫化生產設備，目前產品線是大量標準化的乘用車引擎、煞車、變速箱傳動系統和車用螢幕零組件應用，以及少量多樣的工業應用如雷射切割、光纖通訊等工業設備零組件占大宗。

六方科指出，已開發出新能源車、氫燃料電池車、機械手臂和穿戴裝置等新應用產品。

另一方面，六方科也開發一系列自有品牌醫療類產品，例如，與泰國工研院合作開發應用於亞洲人骨骼和身體結構的骨科植入件，以及自行開發應用於血管腔內手術和血管攝影過程中使用的線狀物之血管導絲，目標將拓展此類醫療產品 OEM 代工市場。

至於光纖通訊及雷射元件新產品，六方科已獲銷售客戶 Coherent、Fabrinet 及 Lumentum 品質認證並開始出貨。

而六方科與全球第一大硬碟廠商合作運用高精密組裝技術並設置高規格無塵室，成功開發第二代熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術氦氣硬碟測試機用新產品，預料 HAMR 設備市場預計將以超過 38.8% 的複合年增長率成長，到 2030 年底，產值將達 2.8742 億美元，成為另一動能。

六方科自 2019 年至 2022 年營收分別為 15.12 億元、12.61 億元、15.24 億元和 13.07 億元，營業毛利分別為 2.87 億元、2.69 億元、4.52 億元和 3.3 億元，稅前盈餘分別為 1.78 億元、1.39 億元、3.02 億元和 2.94 億元，每股盈餘分別為 6.45 元、4.98 元、10.97 元和 10.65 元。