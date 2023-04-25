〈貴金屬盤後〉金價回升 仍未收復2000美元關卡

由於美元和美債殖利率回軟，黃金期貨周一 (24 日) 收高，但仍未回到每盎司 2000 美元以上。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 9.30 美元或 0.5%，報每盎司 1999.80 美元，盤中最高曾漲至 2001.50 美元。黃金期貨上周五跌破每盎司 2000 美元，是 3 月 31 日以來首見。

達拉斯聯邦準備銀行周一公布，德州 4 月製造業活動萎縮，凸顯聯準會 (Fed) 升息周期對經濟造成的影響。

High Ridge 期貨金屬交易主任 David Meger 說：「黃金短期內乏力，等待下一波可能導致走向改變的經濟數據出爐。」

美元走軟，下滑 0.5%，使美元計價的黃金相對有利。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，期貨市場目前押注 5 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率達到 91%。在升息環境下，不孳息資產如黃金的持有機會成本上升。

投資人等待本周將陸續公布的第 1 季國內生產毛額 (GDP)，以及 Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數。本周還有經濟聯合會統計的 4 月消費者信心指數，以及 3 月耐久財訂單。

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 表示，黃金正開始失去魔力，但若本周的 GDP 數據比預期疲軟，可能讓一些買家重返市場。

他指出，2000 美元是黃金重要的關卡，保持在 2000 美元以上，能提高黃金突破歷史最高價的機會。黃金最高收盤紀錄是 2000 年 8 月 6 日出現的每盎司 2069.40 美元。

但若低於 2000 美元，Aslam 認為，黃金可能遭遇嚴重的修正。

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