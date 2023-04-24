〈陸港盤後〉中國國務院拚外貿 投資人不領情 A股市場走低

中國 A 股市場三大指數周一（24 日）收盤齊跌，滬指跌 0.78%，失守 3,300 點關卡，中國國務院周日宣示要從支持企業拓展多元化市場等四方面，協助企業穩訂單、拓市場，但投資人似乎不領情，市場也再度關注北京調查美光的最新消息。

滬指周一收盤跌 0.78% 報 3,275.41 點，深成指跌 1.17% 報 11,317.01 點，創業板指跌 1.71% 報 2,301.24 點；兩市成交額合計人民幣 1.0834 兆元，「北向資金」淨流出 38.28 億元。

保險、醫藥、零售等類股拉升，旅遊餐飲、半導體、有色、地產、食品飲料、醫療保健、家電、農業、券商、釀酒、銀行等族群同步走低。

香港恒生指數周一收盤跌 0.58%，恒生科技指數跌 0.22%。

中國商務部副部長王受文周日表示，上季外貿進出口「開門穩」，非常不容易，但他也強調，外貿形勢依然複雜嚴峻，面臨不少挑戰。從外部環境看，外需的不確定性仍然是最大制約因素。從去年 10 月到今年 2 月，以美元計外貿出口都是負成長。

因此，王受文說，將從四方面著手，幫助企業穩訂單、拓市場。一是辦好「廣交會」和其他一系列展會；二便利商務人員往來；三是持續深化貿易創新；四是支持企業開拓多元化市場。

其中，在支持企業開拓多元化市場方面，商務部將發布國別貿易指南。在便利商務人員往來方面，自 5 月 1 日起，中國將允許 APEC 商務卡虛擬卡持卡者入境。王受文說，正在進一步研究如何調整遠端檢測措施，為商務人員到中國來訪問提供更多便利。

與此同時，據英國《金融時報》（FT）報導，知情人士透露，如果中國政府在網安審查後，決定出手禁止美光銷售晶片，美國政府希望南韓政府力促三星、SK 海力士等晶片製造商不要填補任何市場缺口，顯示華府正鼓勵盟國反制北京經濟脅迫。

目前外界不清楚網信辦完成網安審查後，是否會對美光採取懲罰措施。不過，對美光而言，風險很大，因為中國和香港佔美光去年營收的比率高達 25%。美光是全球 DRAM 記憶體晶片市場三巨頭之一，與三星和 SK 海力士並列。

中國互聯網信息辦公室在 3 月 31 日晚間發布「關於對美光公司在華銷售產品啟動網路安全審查的公告」，表示為保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，依法對美光在中國銷售的產品啟動網路安全審查。