〈台幣〉亞幣走軟 偏弱整理下探30.645元。(圖:shutterstock)Tag新台幣匯率貶值多位美國聯準會官員對居高不下的通膨表示擔憂，認為應繼續升息。亞洲主要貨幣今 (24) 日大多走軟，新台幣兌美元匯率也呈現偏弱整理，最低來到 30.645 元，匯價波動不大；台股開低後隨即翻紅，力守 15600 點及季線關卡。 觀察主要貨幣今天對美元表現，泰銖早盤貶值 0.44%，韓元早盤貶值 0.23%，人民幣貶值 0.15%，日元貶值 0.1%，新台幣小貶 0.05%，亞幣普遍走低。 台股今天開盤後一度下跌約 50 點，跌破 15600 點及季線支撐，但大盤隨後由黑翻紅，中小型股獲得買盤力挺，金融股也強勢拉高，電子股欲振乏力，壓抑加權指數反彈力道。 新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網) facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+34.39%$13,439原投組報酬率+25.35%$12,535投組標的成分40%偉訓303220%華孚623520%資通247110%沛波624810%台中銀TAROBO機器人量化中國基金延伸閱讀〈台幣〉午後豬羊變色 翻貶收30.622元 續寫逾1個月新低相關貼文