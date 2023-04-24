〈台幣〉亞幣走軟 偏弱整理下探30.645元

多位美國聯準會官員對居高不下的通膨表示擔憂，認為應繼續升息。亞洲主要貨幣今 (24) 日大多走軟，新台幣兌美元匯率也呈現偏弱整理，最低來到 30.645 元，匯價波動不大；台股開低後隨即翻紅，力守 15600 點及季線關卡。

觀察主要貨幣今天對美元表現，泰銖早盤貶值 0.44%，韓元早盤貶值 0.23%，人民幣貶值 0.15%，日元貶值 0.1%，新台幣小貶 0.05%，亞幣普遍走低。

台股今天開盤後一度下跌約 50 點，跌破 15600 點及季線支撐，但大盤隨後由黑翻紅，中小型股獲得買盤力挺，金融股也強勢拉高，電子股欲振乏力，壓抑加權指數反彈力道。