盤中速報 - 國光生(4142)急拉2.51%報40.6元，成交1,312張

國光生(4142-TW)近5分K漲速2.51%，21日11:10報40.6元，成交1,312張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
國光生(4142-TW)近5日股價下跌0.5%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.62%。台灣加權指數下跌0.62%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,071 張
- 外資買賣超：+1,042 張
- 投信買賣超：-8 張
- 自營商買賣超：+37 張
- 融資增減：+37 張
- 融券增減：-30 張
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AI優化後報酬率
+20.12%
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原投組報酬率
+13.37%
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投組標的成分
40%
3025
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