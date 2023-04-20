盤中速報 - 王品(2727)急拉2.06%報350.0元，成交485張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.06%，20日09:02報350.0元，成交485張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲20.24%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.89%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,450 張
- 外資買賣超：+431 張
- 投信買賣超：+672 張
- 自營商買賣超：+347 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：+460 張
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AI優化後報酬率
+12.86%
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原投組報酬率
+7.46%
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投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
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10%