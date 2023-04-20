盤中速報 - 王品(2727)急拉2.06%報350.0元，成交485張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.06%，20日09:02報350.0元，成交485張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價上漲20.24%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.89%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,450 張
  • 外資買賣超：+431 張
  • 投信買賣超：+672 張
  • 自營商買賣超：+347 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：+460 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+12.86%

$11,286

原投組報酬率

+7.46%

$10,746

投組標的成分

  • 40%

    寶一

    8222

  • 20%

    華星光

    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    第一金小型精選基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞