盤中速報 - 全新(2455)急拉2.24%報100.5元，成交2,760張

全新(2455-TW)近5分K漲速2.24%，20日09:33報100.5元，成交2,760張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
全新(2455-TW)近5日股價上漲1.12%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.1%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,234 張
- 外資買賣超：-1,987 張
- 投信買賣超：+3,326 張
- 自營商買賣超：-105 張
- 融資增減：-144 張
- 融券增減：+113 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.29%
$13,429
原投組報酬率
+26.87%
$12,687
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
6235
10%