盤中速報 - 佰研(3205)股價大漲至47.65元，漲幅達7.08%

佰研(3205-TW)20日09:29股價上漲3.15元，報47.65元，漲幅7.08%，成交1,885張。

佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。

近5日股價上漲7.49%，櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+178 張
  • 外資買賣超：+178 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-108 張
  • 融券增減：-103 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.16%

$11,816

原投組報酬率

+10.69%

$11,069

投組標的成分

  • 40%

    寶一

    8222

  • 20%

    華星光

    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    第一金小型精選基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞