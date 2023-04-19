盤中速報 - 全新(2455)急拉2.27%報99.0元，成交1,355張

全新(2455-TW)近5分K漲速2.27%，19日09:18報99.0元，成交1,355張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
全新(2455-TW)近5日股價下跌4.7%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.77%。台灣加權指數下跌0.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,924 張
- 外資買賣超：-3,452 張
- 投信買賣超：+971 張
- 自營商買賣超：-443 張
- 融資增減：+667 張
- 融券增減：-183 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.32%
$12,232
原投組報酬率
+17.15%
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投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
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