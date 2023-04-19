盤中速報 - 全新(2455)急拉2.27%報99.0元，成交1,355張

全新(2455-TW)近5分K漲速2.27%，19日09:18報99.0元，成交1,355張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

全新(2455-TW)近5日股價下跌4.7%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.77%。台灣加權指數下跌0.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,924 張
  • 外資買賣超：-3,452 張
  • 投信買賣超：+971 張
  • 自營商買賣超：-443 張
  • 融資增減：+667 張
  • 融券增減：-183 張

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