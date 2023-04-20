盤中速報 - 翔名(8091)急跌-2.23%報110.0元，成交1,383張

翔名(8091-TW)近5分K跌速2.23%，20日09:19報110.0元，成交1,383張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
翔名(8091-TW)近5日股價上漲21.41%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.57%。櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,866 張
- 外資買賣超：+1,219 張
- 投信買賣超：+479 張
- 自營商買賣超：+168 張
- 融資增減：+784 張
- 融券增減：+5 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+22.61%
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原投組報酬率
+17.25%
$11,725
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
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