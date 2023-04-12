盤中速報 - 全新(2455)急跌-2.19%報98.4元，成交737張

全新(2455-TW)近5分K跌速2.19%，12日09:04報98.4元，成交737張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
全新(2455-TW)近5日股價上漲8.34%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.06%。台灣加權指數上漲0.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,696 張
- 外資買賣超：+310 張
- 投信買賣超：+2,991 張
- 自營商買賣超：-605 張
- 融資增減：-672 張
- 融券增減：+1,086 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.37%
$11,737
原投組報酬率
+11.70%
$11,170
投組標的成分
40%
1513
20%
4967
20%
4961
10%
3006
10%