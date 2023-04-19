港交所發布報告 探討ETF、全球虛擬資產

香港交易所在周一（17 日）發布名為《ETF 與全球金融市場虛擬資產生態圈的發展》的研究報告，探討全球虛擬資產及其監管制度發展、世界各地虛擬資產 ETF 市場、香港本土加密政策演變及香港 ETF 商品現狀。

據《中國基金報》報導，該報告顯示，從總量來看，加密市場近三年來市值不斷擴大，加密貨幣種類也呈爆發式成長。虛擬資產的市值從 2013 年的 103 億美元增長至 2023 年 1 月的 1.0766 兆美元；加密貨幣的數量則從 2013 年 4 月的七種大增至 2023 年 1 月底的 22,375 種。

從結構來看，持有加密貨幣的人數增加，衍生品的比重逐漸擴大。加密貨幣（包括現貨和衍生品）的平均每日成交額在 2019 年僅 318 億美元，但到 2022 年已經擴大至 1,361 億美元。



全球持有虛擬資產的人數從 2022 年 1 月的 3.06 億人增至 2022 年 12 月的 4.25 億人；加密衍生品交易在 2021 年的交易額超過現貨交易額，2022 年衍生品交易額幾乎是現貨的一倍。

投資者如果要涉足虛擬資產，可以透過直接渠道或間接渠道。直接渠道包括透過加密貨幣經紀或加密貨幣交易所買賣加密貨幣，或在首次代幣發行中認購新發行的加密貨幣。間接渠道包括投資區塊鏈公司的股票、加密貨幣期貨，以及主力於區塊鏈公司及 / 或加密貨幣的 ETF 與其他基金。

港交所表示，如果投資人要直接投資虛擬資產，可能需要掌握有關虛擬資產市場的技術知識，在監管制度尚相對未成熟之際，涉及的風險可能會比較大。



虛擬資產相關 ETF 等間接渠道，可作為機構與散戶投資人的入門工具，在低成本、透明、便利和受監管的環境下，開始涉足這項全新資產類別。產品創新預期將繼續豐富虛擬資產相關 ETF 的生態圈，進一步增加虛擬資產的投資選擇。

根據香港證監會和金管局於 2022 年 1 月發布的《有關仲介人的虛擬資產相關活動的聯合通函》，獲證監會發牌和註冊的仲介人，可以向香港散戶投資人提供合資格虛擬資產期貨的 ETF 交易服務。



因應虛擬資產領域的最新發展，香港證監會一直在考慮對涉及虛擬資產的投資商品給予認可，並附以適當投資人保障措施，以滿足投資人的需求。

港交所說：「香港市場作為擁有穩健監管制度的國際金融中心，已然一切就緒，準備好把握虛擬資產發展所帶來的潛在機遇。現時香港已設立了基礎性的監管制度，幫助香港虛擬資產生態圈健康發展，亦已有首批虛擬資產 ETF 上市，作為相關產品創新的起步點。監管制度上的不斷改善，預期會有助香港市場虛擬資產生態圈的發展。」