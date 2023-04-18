盤中速報 - 益航(2601)急拉2.14%報9.56元，成交2,712張

益航(2601-TW)近5分K漲速2.14%，18日10:17報9.56元，成交2,712張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

益航(2601-TW)近5日股價上漲4.08%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+295 張
  • 外資買賣超：+293 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：-111 張
  • 融券增減：+7 張

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