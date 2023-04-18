盤中速報 - 力麗(1444)急拉2.65%報11.6元，成交12,960張

力麗(1444-TW)近5分K漲速2.65%，18日09:09報11.6元，成交12,960張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
力麗(1444-TW)近5日股價上漲6.28%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲1.28%。台灣加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,597 張
- 外資買賣超：+914 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：+679 張
- 融資增減：+816 張
- 融券增減：+52 張
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近5日籌碼
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投組標的成分
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