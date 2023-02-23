盤中速報 - 力麗(1444)急拉2.3%報11.05元，成交9,040張

力麗(1444-TW)近5分K漲速2.3%，23日09:21報11.05元，成交9,040張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

力麗(1444-TW)近5日股價上漲0.96%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.14%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,287 張
  • 外資買賣超：+1,327 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-40 張
  • 融資增減：-99 張
  • 融券增減：0 張

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