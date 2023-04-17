〈財報〉利息收入成長一倍 M&T Bank獲利超過預期

M&T Bank Corp (MTB-US) 周一 (17 日) 公布的第 1 季獲利超過華爾街預期，原因是 Fed 為抑制高通膨而迅速升息，提振了該行的利息收入。

美國銀行業巨頭在第 1 季也從更高的利息支付中獲得意外收穫，擺脫了兩家地區銀行倒閉引發的危機。

Fed 積極的貨幣緊縮政策讓大多數以消費性為主的銀行受益，但也擾亂了市場和經濟前景。

M&T Bank 股價在周一盤前交易上漲近 3% 至 120 美元。該股今年來損失了大約 20% 的價值。

截至 3 月 31 日的第 1 季，該行的淨利收入翻了一倍達到 18.3 億美元，而去年同期為 9.07 億美元。

M&T Bank 的總存款下降近 3% 至 1591 億美元，而上季度末為 1635 億美元。

分析師表示，雖然預計未來幾個月存款外流將放緩，但銀行業危機打擊了投資人對該行業的信心，如果獲利能力不強，短期內不太可能復甦。

根據 Refinitiv IBES 數據，M&T Bank 本季每股獲利 4.01 美元，高於分析師平均預期的每股 3.99 美元。

在動盪的經濟預測背景下，該行提撥了 1.2 億美元用於應對可能出現不良貸款，而去年同期為 1000 萬美元。