達欣工2月營稅後純益1800萬元 年減85% 每股純益0.05元

達欣工 (2535-TW) 去年 2.5 元現金股息將在 20 日除息，公司今 (17) 日因在集中交易市場達注意標準，公布最新獲利資訊，2023 年 2 月營收 11.56 億元，年減 20.72%，稅後純益 1800 萬元，年減 85.83%，每股純益爲 0.05 元。

達欣工 2022 年財報營收 171.74 億元，毛利率 13.46%，稅後純益爲 11.88 億元，年減 2.96%。每股純益 3.66 元，日前由董事會通過配發 2.5 元股息，維持上一年股利水準，將在 4 月 20 日除息交易。

同時，達欣工董事會決議辦理金減資 20%，每股退還股東 2 元股款，加計原通過的每股 2.5 元，達欣工股東將分回合計達 4.5 元現金，達欣工的現金減資案將提 6 月 21 日的股東會討論。

達欣工目前股本爲 33.85 億元，在完成現金減資 20% 後，股本將縮減爲約 27.08 億元。

達欣工手中在建工程中，高毛利的高科技廠辦、商辦的案量，就約占整體工程約 6 成。達欣工在商辦、廠辦仍是未來幾年營收獲利主要來源。

達欣工在手案量達 450 億元以上，今年就承攬了包括金仁寶總部新建工程，案量約百億元以上，而南山 A26 地上權案新建工程，總金額約 76 億元。

達欣工已公布 2023 年首季營收 30.29 億元，年減 19.79%。