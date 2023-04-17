〈陸港盤後〉中國央行連續五個月超額續作MLF A股三大指數走高

中國 A 股市場三大指數周一（17 日）收盤齊揚，滬指大漲 1.42%，寫下近 10 個月來最大漲幅，中國央行連續第五個月超額續作中期借貸便利（MLF），且 MLF 利率連續第八個月保持不變，顯示央行官員正在觀察此前寬鬆政策的成效。

滬指周一收盤勁漲 1.42% 報 3,385.61 點，深成指漲 0.47% 報 11,855.48 點，創業板指漲 0.26% 報 2,434.44 點。兩市成交額合計人民幣（下同）1.1209 兆元，連續第十個交易日破兆，「北向資金」淨買入 19.18 億元。

券商、保險、銀行類股連袂拉升，石油、家電、煤炭、釀酒、食品飲料、汽車等族群齊揚，媒體股大幅下挫，半導體、地產、醫藥等族群走低。

香港恒生指數周一收盤勁揚 1.68%，恒生科技指數驟漲 2.16%。

中國央行周一展開 1,700 億元 1 年期 MLF 操作，淨投放量為 200 億元，規模為去年 11 月以來最少，並且是央行連續第五個月超額續作 MLF。利率維持在 2.75% 的水準。

央行同步展開 200 億元 7 天期逆回購操作，淨投放量為 20 億元，中標利率也維持在 2.00% 的水準。

央行在本月延續 MLF 超額平價續作，符合市場預期。市場人士認為，年初以來信貸持續強勁增長，銀行體系補充中長期流動性的需求有所增加。

統計數據顯示，今年來 MLF 淨投放量共計為 5,790 億元，加上央行降準 0.25 個百分點，合計釋出中長期流動性超過 1.1 兆元，為經濟復甦創造良好流動性條件。

中信證券首席經濟學家明明表示，本月 MLF 操作淨投放總額下降，可能是央行官員考慮到 3 月已經降準，但央行仍保持淨投放，說明央行仍然會保持流動性合理充裕。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華則表示，目前中國的貨幣與信貸總量保持適度寬鬆，央行短期進一步加碼政策的需求並不迫切。與此同時，國內經濟復甦，加上政策靠前發力，未來央行也需要關注政策對內需回升的傳導，合理調節信貸投放節奏。

中國央行總裁易綱上周在出席國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季例會時說，中國經濟正在回升，預估今年國內生產毛額（GDP）將擴張 5% 左右，且通膨保持在低點，房地產市場出現積極變化。