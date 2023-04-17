盤中速報 - 全漢(3015)急拉2.12%報52.7元，成交922張

全漢(3015-TW)近5分K漲速2.12%，17日09:50報52.7元，成交922張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
全漢(3015-TW)近5日股價上漲10.18%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.04%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+560 張
- 外資買賣超：+465 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+95 張
- 融資增減：+576 張
- 融券增減：+4 張
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