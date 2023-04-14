盤中速報 - 全漢(3015)急拉2.9%報53.0元，成交1,488張

全漢(3015-TW)近5分K漲速2.9%，14日09:59報53.0元，成交1,488張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
全漢(3015-TW)近5日股價上漲5.52%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.32%。台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+173 張
- 外資買賣超：+64 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+109 張
- 融資增減：-23 張
- 融券增減：0 張
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AI優化後報酬率
+26.88%
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原投組報酬率
+21.72%
$12,172
投組標的成分
40%
3693
20%
1584
20%
3479
10%
4979
10%