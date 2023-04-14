鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)EPS預估下修至6.07元，預估目標價為76元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對頎邦(6147-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.18元下修至6.07元，其中最高估值6.64元，最低估值5.9元，預估目標價為76元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 6.64 8.06 7.86
最低值 5.9 6.96 7.86
平均值 6.21 7.33 7.86
中位數 6.07 7.22 7.86

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 23,657,520 27,267,000 27,624,970
最低值 21,172,000 22,771,000 27,624,970
平均值 22,840,950 25,675,860 27,624,970
中位數 23,194,180 26,043,460 27,624,970

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 8.41 9 5.61 6.28
營業收入
(單位：新台幣千元)		 24,010,157 27,082,040 22,275,284 20,419,492

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6147/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+15.63%

$11,563

原投組報酬率

+6.41%

$10,641

投組標的成分

  • 40%

    營邦

    3693

  • 20%

    精剛

    1584

  • 20%

    安勤

    3479

  • 10%

    華星光

    4979

  • 10%

    永豐主流品牌基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞